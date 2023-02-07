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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Ипсвич Таун
Бернли - Ипсвич Таун: обзор матча 07 февраля 2023
Бернли
07.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
1'
Н. Телла
90+4'
Н. Телла
3'
Д. Херст
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бернли - Ипсвич Таун
90'
+7
Желтая карточка
К. Чаплин
ГОЛ! 2:1!
Н. Телла
Пас отдал
К. Робертс
90'
+4
Замена
Э. Барнс
️️️️
Л. Фостер
88'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Твайн
84'
79'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
K. Jackson
70'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
М. Харнесс
70'
Замена
К. Чаплин
️️️️
S. Aluko
70'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Витиньо
70'
Замена
Д. Каллен
️️️️
Д. Корк
69'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
С. Бастьен
69'
60'
Желтая карточка
S. Aluko
52'
Желтая карточка
Д. Херст
Желтая карточка
Витиньо
38'
Желтая карточка
Д. Корк
33'
3'
ГОЛ! 1:1!
Д. Херст
Пас отдал
K. Jackson
ГОЛ! 1:0!
Н. Телла
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
10
Маркус Харнесс
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
44
Janoi Donacien
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Бернли
22
Денис Франки
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
22
Кайл Эдвардс
ЛП
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикок-Фаррел
2
Витиньо
22
Матсен
2
Аль-Дахил
18
Тэйлор
14
Робертс
4
Корк
22
Бастьен
10
Твайн
23
Телла
9
Фостер
2-2-5
32
Гладкий
25
Эдмундсон
22
Ли
8
Морси
20
15
Херст
44
19
23
10
Харнесс
22
Бастьен
8
Браунхилл
8
Браунхилл
22
Бастьен
4
Корк
24
Каллен
24
Каллен
4
Корк
10
Твайн
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
10
Твайн
2
Витиньо
21
Чурлинов
21
Чурлинов
2
Витиньо
9
Фостер
35
Барнс
35
Барнс
9
Фостер
19
22
Эдвардс
22
Эдвардс
19
23
8
Чаплин
8
Чаплин
23
10
Харнесс
33
Бродхед
33
Бродхед
10
Харнесс
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
Остались в запасе
Бернли
Ипсвич Таун
22
Денис Франки
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Бернли - Ипсвич Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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