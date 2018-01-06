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Расписание матчей
Франция. Кубок
Фабреге - Бур-ан-Бресс
Фабреге - Бур-ан-Бресс: обзор матча 06 января 2018
Фабреге
06.01.2018, суббота, 15:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Бур-ан-Бресс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фабреге - Бур-ан-Бресс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фабреге
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фабреге
1 : 4
06.01.2024
Треллисак
Франция. Кубок, 1/32 финала
Алес
2 : 0
21.02.2021
Фабреге
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фабреге
0 : 2
04.01.2020
Париж
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фабреге
1 : 2
06.01.2018
Бур-ан-Бресс
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
- : -
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 8 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
26.09.2026
Конкарно
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион Перонны
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Фабреге
Бур-ан-Бресс
Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0
2020.01.05 01:34
1
Победа над «Бур-ан-Брессом» стала для «Марселя» крупнейшей за последние 70 лет
2018.02.07 01:43
3
Кубок Франции. «Марсель» забил девять голов «Бур-ан-Брессу», Митроглу и Окампос сделали хет-трики
2018.02.06 22:16
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок французской лиги. «Марсель» взял верх над «Бург-Перроной»
2015.12.16 22:38
Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0
2020.01.05 01:34
1
Победа над «Бур-ан-Брессом» стала для «Марселя» крупнейшей за последние 70 лет
2018.02.07 01:43
3
Кубок Франции. «Марсель» забил девять голов «Бур-ан-Брессу», Митроглу и Окампос сделали хет-трики
2018.02.06 22:16
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок французской лиги. «Марсель» взял верх над «Бург-Перроной»
2015.12.16 22:38
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