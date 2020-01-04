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Расписание матчей
Франция. Кубок
Фабреге - Париж
Фабреге - Париж: обзор матча 04 января 2020
Фабреге
04.01.2020, суббота, 15:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Париж
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фабреге - Париж
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фабреге
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фабреге
1 : 4
06.01.2024
Треллисак
Франция. Кубок, 1/32 финала
Алес
2 : 0
21.02.2021
Фабреге
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фабреге
0 : 2
04.01.2020
Париж
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фабреге
1 : 2
06.01.2018
Бур-ан-Бресс
Париж
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
4 : 3
18.10.2026
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