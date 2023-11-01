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Расписание матчей
Испания. Кубок
Буньоль - Реал Сосьедад
Буньоль - Реал Сосьедад: обзор матча 01 ноября 2023
Буньоль
01.11.2023, среда, 20:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
67'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буньоль - Реал Сосьедад
90'
+5
Желтая карточка
Х. Пачеко
89'
Желтая карточка
У. Марреро
82'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Захарян
82'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
У. Гонсалес
73'
Замена
Х. Арамбуру
️️️️
А. Одриосола
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Фернандес Луна
46'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
У. Садик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буньоль
3
Didier De La Cruz Martínez
ЦЗ
6
Amador Dieguez Miranda
ЦЗ
16
Gonza
(К)
ЦЗ
5
J. Martins
ЦФ
13
Paco
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
(К)
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
23
Арсен Захарян
АП
6
Умар Садик
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Буньоль
22
Emilio Rentería
ЦФ
10
A. Valero
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Хон Арамбуру
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
23
Альберто Дадье
ЦФ
3-2
3
6
16
13
5
4-2-2-2
13
Марреро
20
Одриосола
4
Гонсалес
16
Пачеко
6
Элустондо
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
11
Магунаселайя
23
Захарян
50
Чо
6
Садик
20
Одриосола
2
Арамбуру
2
Арамбуру
20
Одриосола
4
Гонсалес
24
Ле Норман
24
Ле Норман
4
Гонсалес
23
Захарян
36
Субименди
36
Субименди
23
Захарян
6
Садик
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
6
Садик
Остались в запасе
Буньоль
Реал Сосьедад
22
Emilio Rentería
ЦФ
10
A. Valero
ЦФ
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
15
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Альберто Дадье
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
22
Emilio Rentería
ЦФ
10
A. Valero
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
15
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Альберто Дадье
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Буньоль - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Буньоль
Испания. Кубок, 1/64 финала
Буньоль
0 : 1
01.11.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/64 финала
Буньоль
1 : 2
16.12.2020
Эльче
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
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