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Расписание матчей
Испания. Кубок
Буньоль - Эльче
Буньоль - Эльче: обзор матча 16 декабря 2020
Буньоль
16.12.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Эльче
12'
Д. Кальво (АГ)
66'
Нино
72'
Э. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буньоль - Эльче
72'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ригони
Пас отдал
Л. Бойе
69'
Замена
Т. Моренте
️️️️
М. Сифуэнтес
66'
ГОЛ! 1:1!
Нино
59'
Замена
Хосан
️️️️
Д. Лукуми
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Кальво
12'
Начало матча
Статистика матча Буньоль - Эльче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Буньоль
Испания. Кубок, 1/64 финала
Буньоль
0 : 1
01.11.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/64 финала
Буньоль
1 : 2
16.12.2020
Эльче
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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