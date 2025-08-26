Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бромли - Уиком Уондерерс
Бромли - Уиком Уондерерс: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Бромли
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Уиком Уондерерс
Матч
Статистика матча Бромли - Уиком Уондерерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Бромли
Уиком Уондерерс
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
18 марта, 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая 2024, 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля 2024, 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
1 : 2
19.08.2025
Бромли
Англия. Первая лига, 4 тур
Уиком Уондерерс
0 : 1
19.08.2025
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 3 тур
Бромли
2 : 2
16.08.2025
Флитвуд
Англия. Первая лига, 3 тур
Донкастер Роверс
1 : 1
16.08.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Вторая лига, 2 тур
Бромли
2 : 0
09.08.2025
Барнет
