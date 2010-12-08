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Расписание матчей
Англия. Кубок
Юнайтед оф Манчестер - Брайтон
Юнайтед оф Манчестер - Брайтон: обзор матча 08 декабря 2010
Юнайтед оф Манчестер
08.12.2010, среда, 22:45
Англия. Кубок, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Юнайтед оф Манчестер - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Юнайтед оф Манчестер
Англия. Кубок, 2 раунд
Юнайтед оф Манчестер
0 : 4
08.12.2010
Брайтон
Брайтон
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- : -
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25.10.2026
Брайтон
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