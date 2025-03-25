Фанаты «Манчестер Юнайтед» планируют новую акцию против Глейзеров

Объединение фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 и клуб 7-го дивизиона Англии «Юнайтед оф Манчестер» проведут протестную акцию 29 марта. Она приурочена к 20-летию владения «МЮ» семьей Глейзеров.

Акция станет первой попыткой объединения усилий после раскола среди фанатов в 2005 году. Планируется, что ее участники соберутся за одними из ворот перед началом игры «Юнайтед от Манчестер», чтобы выразить протест против правления Глейзеров.

«Вместе мы добьемся того, чтобы наши голоса были услышаны – значит, так тому и быть. Футбольный клуб «Юнайтед» возник из гнева и разочарования болельщиков «Манчестер Юнайтед», когда к власти пришли Глейзеры.

С 2005 года мы никогда не указывали болельщикам «Юнайтед», что они должны делать – мы всегда ясно давали понять, что у нас есть выбор.

Громкие протесты на «Олд Траффорд» последние несколько лет организовывала группа The 1958. В последние недели группа, пытаясь объединить фанатов «Манчестер Юнайтед», обратилась к нам, и мы пошли им навстречу», – говорится в заявлении «Юнайтед оф Манчестер».