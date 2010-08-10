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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Нортгемптон Таун - Брайтон
Нортгемптон Таун - Брайтон: обзор матча 10 августа 2010
Нортгемптон Таун
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
2 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нортгемптон Таун - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Ливерпуль
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25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сиксфилд Стэдиум
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