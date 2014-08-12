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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Челтенхэм
Брайтон - Челтенхэм: обзор матча 12 августа 2014
Брайтон
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Челтенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брайтон - Челтенхэм
Красные карточки
0
0
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0
0
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