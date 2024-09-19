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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брест - Штурм
Брест - Штурм: обзор матча 19 сентября 2024
Брест
19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Штурм
23'
У. Маньетти
56'
А. Сима
45+1'
Э. Фернандес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Штурм
89'
Вторая желтая
Д. Лавале
Желтая карточка
Л. Ажорк
85'
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Сима
84'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ж. Амави
84'
83'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
78'
Замена
А. Камара
️️️️
О. Китеишвили
78'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
М. Бирет
Замена
К. Думбия
️️️️
Э. Фернандес
71'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Камара
71'
Желтая карточка
М. Камара
64'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Р. Февр
62'
60'
Замена
Л. Звонарек
️️️️
С. Джатта
59'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
ГОЛ! 2:1!
А. Сима
Пас отдал
Л. Ажорк
56'
46'
Замена
М. Ялкуйе
️️️️
Т. Хорват
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Фернандес
Пас отдал
В. Бевинг
40'
Желтая карточка
Д. Лавале
Желтая карточка
А. Сима
36'
ГОЛ! 1:0!
У. Маньетти
23'
21'
Желтая карточка
Т. Хорват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
3-2-2-2-1
40
Бизот
5
Шардонне
3
Кулибали
6
Фернандес
23
Амави
70
Лала
45
Камара
8
Маньетти
21
Февр
19
Сима
19
Ажорк
3-2-2-1-2
37
Шерпен
5
Вютрих
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
4
Айву
14
Хорват
8
Китеишвили
11
Бевинг
14
Бирет
20
Джатта
23
Амави
21
Айдара
21
Айдара
23
Амави
45
Камара
8
Мартен
8
Мартен
45
Камара
6
Фернандес
23
Думбия
23
Думбия
6
Фернандес
21
Февр
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
21
Февр
19
Сима
28
Лаж
28
Лаж
19
Сима
14
Хорват
35
Ялкуйе
35
Ялкуйе
14
Хорват
20
Джатта
14
Звонарек
14
Звонарек
20
Джатта
14
Бирет
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Бирет
8
Китеишвили
36
Камара
36
Камара
8
Китеишвили
Остались в запасе
Брест
Штурм
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
17
Мама Бальде
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
17
Мама Бальде
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Брест - Штурм
3
1
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
23
Офсайды
0
6
Количество передач
377
285
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.42
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
- : -
06.12.2026
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Стад дю Рудуру
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