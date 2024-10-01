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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Брест
Зальцбург - Брест: обзор матча 01 октября 2024
Зальцбург
01.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 4
Завершен
Брест
24'
А. Сима
66'
М. Камара
71'
А. Сима
75'
М. Лаж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Брест
Желтая карточка
А. Дагхим
86'
84'
Замена
Р. Февр
️️️️
Л. Ажорк
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Л. Гурна
77'
Замена
Х. Бланк
️️️️
С. Байду
77'
Замена
С. Байчетич
️️️️
Л. Моргалла
77'
75'
ГОЛ! 0:4!
М. Лаж
Пас отдал
М. Бальде
74'
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Камара
74'
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Сима
71'
ГОЛ! 0:3!
А. Сима
Пас отдал
У. Маньетти
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Камара
63'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Э. Фернандес
63'
Замена
М. Бальде
️️️️
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
С. Байду
62'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
М. Бидструп
60'
Замена
Д. Нене
️️️️
Б. Кларк
60'
26'
Желтая карточка
М. Айдара
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Сима
Пас отдал
Л. Ажорк
Желтая карточка
О. Глух
18'
15'
Желтая карточка
Ж. Ле Кардинал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К)
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
(К)
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Зальцбург
1
Салько Хамзич
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
9
Аксель Камблан
АП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
4-1-2-2-1
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
39
Моргалла
29
Гурна
2
Бидструп
8
Кларк
14
Дагхим
10
Глух
19
Конате
3-2-2-2-1
40
Бизот
26
Ле Кардинал
3
Кулибали
6
Фернандес
70
Лала
21
Айдара
45
Камара
8
Маньетти
19
Сима
20
дель Кастильо
19
Ажорк
6
Байду
34
Бланк
34
Бланк
6
Байду
39
Моргалла
22
Байчетич
22
Байчетич
39
Моргалла
29
Гурна
6
Дьямбу
6
Дьямбу
29
Гурна
2
Бидструп
24
Капалдо
24
Капалдо
2
Бидструп
8
Кларк
45
Нене
45
Нене
8
Кларк
6
Фернандес
8
Мартен
8
Мартен
6
Фернандес
45
Камара
23
Думбия
23
Думбия
45
Камара
19
Ажорк
21
Февр
21
Февр
19
Ажорк
19
Сима
28
Лаж
28
Лаж
19
Сима
20
дель Кастильо
17
Бальде
17
Бальде
20
дель Кастильо
Остались в запасе
Зальцбург
Брест
1
Салько Хамзич
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
49
Мусса Йео
ЦП
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
49
Мусса Йео
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Зальцбург - Брест
3
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
453
426
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.76
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Брест
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
- : -
06.12.2026
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Ред Булл Арена
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