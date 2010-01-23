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Расписание матчей
Франция. Кубок
Понтиви - Брест
Понтиви - Брест: обзор матча 23 января 2010
Понтиви
23.01.2010, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Понтиви - Брест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Понтиви
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понтиви
0 : 1
20.12.2025
Бастия
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понтиви
0 : 4
06.01.2019
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понтиви
0 : 1
23.01.2010
Брест
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
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Брест
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Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
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