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Расписание матчей
Франция. Кубок
Понтиви - ПСЖ
Понтиви - ПСЖ: обзор матча 06 января 2019
Понтиви
06.01.2019, воскресенье, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Понтиви - ПСЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Понтиви
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понтиви
0 : 1
20.12.2025
Бастия
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понтиви
0 : 4
06.01.2019
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понтиви
0 : 1
23.01.2010
Брест
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
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