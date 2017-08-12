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Расписание матчей
Италия. Кубок
Брешиа - Пескара
Брешиа - Пескара: обзор матча 12 августа 2017
Брешиа
12.08.2017, суббота, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Пескара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брешиа - Пескара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Информация о матче
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