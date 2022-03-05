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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Брентфорд
Норвич Сити - Брентфорд: обзор матча 05 марта 2022
Норвич Сити
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
90+2'
Т. Пукки
32'
А. Тони
52'
А. Тони (П)
58'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Брентфорд
ГОЛ! 1:3!
Т. Пукки
Пас отдал
Д. Роу
90'
+2
90'
Желтая карточка
Б. Мбемо
88'
Желтая карточка
М. Расмуссен
82'
Замена
Й. Висса
️️️️
С. Каньос
Замена
М. Ааронс
️️️️
Б. Уильямс
81'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
М. Норманн
81'
Желтая карточка
Г. Хэнли
80'
80'
Желтая карточка
П. Янссон
Замена
Д. Роу
️️️️
Б. Гилмор
76'
75'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
59'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
К. Нергор
58'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Тони
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Тони
Желтая карточка
Б. Гибсон
51'
40'
Желтая карточка
К. Эриксен
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Пас отдал
К. Айер
24'
Желтая карточка
К. Айер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
4-1-2-1-2
23
Крул
33
Уильямс
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Бирам
17
Норманн
6
Гилмор
23
МакЛин
7
Рашица
20
Пукки
9
Сарджент
4-1-1-3-1
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
3
Генри
27
Янельт
23
Нергор
7
Каньос
24
Эриксен
19
Мбемо
17
Тони
33
Уильямс
3
Ааронс
3
Ааронс
33
Уильямс
17
Норманн
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
17
Норманн
6
Гилмор
11
Роу
11
Роу
6
Гилмор
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
23
Нергор
16
Ониика
16
Ониика
23
Нергор
7
Каньос
9
Висса
9
Висса
7
Каньос
Остались в запасе
Норвич Сити
Брентфорд
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Норвич Сити - Брентфорд
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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