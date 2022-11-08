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Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Гиллинхэм
Брентфорд - Гиллинхэм: обзор матча 08 ноября 2022
Брентфорд
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Гиллинхэм
3'
А. Тони
75'
М. Мандрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Гиллинхэм
Замена
Б. Мбемо
️️️️
М. Расмуссен
80'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Мандрон
Пас отдал
А. МакДональд
73'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Д. Грин
64'
Замена
Ч. Александер
️️️️
Ш. Уилльямс
64'
Замена
М. Мандрон
️️️️
Л. Уокер
Замена
М. Йенсен
️️️️
Р. Генри
61'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
К. Нергор
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Тони
Пас отдал
М. Дамсгор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Гиллинхэм
27
Райан Лоу
ЛЗ
14
Робби МакКензи
ЦЗ
12
Уилл Райт
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ЦФ
22
Джордан Грин
ЦФ
10
Льюис Уокер
ЦФ
7
Стюарт О'Кифи
ЦФ
25
Джейк Тернер
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Гиллинхэм
2
Чейе Александер
ПЗ
27
Bailey Akehurst
ЦП
1
Гленн Моррис
ЦФ
14
Александер МакДональд
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
3
Генри
25
Занка
2
Пайннок
2
Расмуссен
23
Нергор
16
Ониика
23
Льюис-Поттер
7
Годдос
24
Дамсгор
17
Тони
4-1-5
14
МакКензи
12
Райт
12
Бэггот
27
Лоу
6
Уилльямс
47
Аделакун
25
Тернер
7
О'Кифи
10
Уокер
22
Грин
3
Генри
8
Йенсен
8
Йенсен
3
Генри
23
Нергор
10
Да Силва
10
Да Силва
23
Нергор
2
Расмуссен
19
Мбемо
19
Мбемо
2
Расмуссен
6
Уилльямс
2
Александер
2
Александер
6
Уилльямс
22
Грин
14
МакДональд
14
МакДональд
22
Грин
10
Уокер
22
Мандрон
22
Мандрон
10
Уокер
Остались в запасе
Брентфорд
Гиллинхэм
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
27
Bailey Akehurst
ЦП
1
Гленн Моррис
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Остались в запасе
27
Bailey Akehurst
ЦП
1
Гленн Моррис
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Энди Хессенталер
Статистика матча Брентфорд - Гиллинхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
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