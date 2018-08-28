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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Челтенхэм
Брентфорд - Челтенхэм: обзор матча 28 августа 2018
Брентфорд
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Челтенхэм
40'
Ж. Жанвье
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Челтенхэм
ГОЛ! 1:0!
Ж. Жанвье
40'
Начало матча
Статистика матча Брентфорд - Челтенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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3 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
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Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
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