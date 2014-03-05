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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - Бразилия
ЮАР - Бразилия: обзор матча 05 марта 2014
ЮАР
05.03.2014, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 5
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЮАР - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
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ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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