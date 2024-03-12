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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Форест Грин
Брэдфорд Сити - Форест Грин: обзор матча 12 марта 2024
Брэдфорд Сити
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Форест Грин
1'
К. Доидж
90+3'
К. Доидж (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Форест Грин
90'
+4
Замена
D. Bernard
️️️️
К. Доидж
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Доидж
Желтая карточка
C. Kelly
90'
+2
Замена
Т. Смит
️️️️
Л. Ричардс
81'
81'
Замена
К. Джонс
️️️️
K. McAllister
68'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
Т. Омотойе
Замена
H. Chapman
️️️️
B. Halliday
63'
Замена
К. Кавана
️️️️
К. Одуор
63'
58'
Желтая карточка
J. Robson
Замена
Д. Уокер
️️️️
Л. Райдхэлг
46'
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Доидж
Пас отдал
Д. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Брэдфорд Сити
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
4-1-5
24
3
Райдхэлг
12
Ричардс
3
Томкинсон
29
Одуор
21
Смолвуд
2
39
Кук
17
17
17
2-1-2-5
21
5
Иннис
2
Томпсон
8
МакКэн
16
6
14
Омотойе
15
3
27
Доидж
7
2
20
20
2
3
Райдхэлг
7
Уокер
7
Уокер
3
Райдхэлг
29
Одуор
10
Кавана
10
Кавана
29
Одуор
12
Ричардс
29
Смит
29
Смит
12
Ричардс
14
Омотойе
2
Лавиньер
2
Лавиньер
14
Омотойе
27
Доидж
3
3
27
Доидж
7
28
Джонс
28
Джонс
7
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Форест Грин
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Брэдфорд Сити - Форест Грин
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
6
5
Офсайды
2
1
Количество передач
600
200
Сейвы
1
7
Точность передач %
78
43
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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