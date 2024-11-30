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Англия. Кубок
Стокпорт Каунти - Брэкли Таун
Стокпорт Каунти - Брэкли Таун: обзор матча 30 ноября 2024
Стокпорт Каунти
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Брэкли Таун
15'
W. Collar
18'
К. Вуттон
86'
I. Olaofe
55'
К. Коннолли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Стокпорт Каунти - Брэкли Таун
ГОЛ! 3:1!
I. Olaofe
Пас отдал
Т. Адарамола
86'
77'
Замена
R. Calder
️️️️
J. Donawa
Замена
Л. Фьорини
️️️️
О. Норвуд
72'
Замена
Т. Адарамола
️️️️
М. Саутэм-Хейлз
72'
55'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Коннолли
Замена
Д. Феврье
️️️️
W. Collar
46'
Замена
I. Olaofe
️️️️
К. Вуттон
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Вуттон
Пас отдал
W. Collar
18'
ГОЛ! 1:0!
W. Collar
Пас отдал
К. Вуттон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
34
Corey Addai
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ПЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
АП
5
Fraser Horsfall
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Брэкли Таун
15
Tyler Lyttle
ЦЗ
6
Gareth Dean
ЦЗ
64
Каде Крейг
ЦЗ
17
J. Donawa
ЦП
2
George Carline
ЦП
23
Shane Byrne
ЦП
15
Alfie Bates
ЦФ
27
Connor Hall
ЦФ
10
Morgan Roberts
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Коуэн
Стокпорт Каунти
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
28
Che Gardner
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
Брэкли Таун
13
Alastair Worby
ВР
3
Riccardo Calder
ЦЗ
7
Liam Cross
ЦП
20
Jeremy Abbey
ЦП
18
T. O'Sullivan
ЦП
4-3-1-2
34
3
Турай
6
Коннолли
5
23
Саутэм-Хейлз
8
Кэмпс
10
Норвуд
14
27
Бэйли
19
Вуттон
5
3-3-5
15
6
64
Крейг
17
2
23
15
1
11
10
27
23
Саутэм-Хейлз
45
Адарамола
45
Адарамола
23
Саутэм-Хейлз
10
Норвуд
18
Фьорини
18
Фьорини
10
Норвуд
14
11
Феврье
11
Феврье
14
19
Вуттон
19
19
19
Вуттон
17
3
3
17
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
28
Che Gardner
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
13
Alastair Worby
ВР
7
Liam Cross
ЦП
20
Jeremy Abbey
ЦП
18
T. O'Sullivan
ЦП
Главный тренер
Гэвин Коуэн
Остались в запасе
28
Che Gardner
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
Остались в запасе
13
Alastair Worby
ВР
7
Liam Cross
ЦП
20
Jeremy Abbey
ЦП
18
T. O'Sullivan
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Гэвин Коуэн
Статистика матча Стокпорт Каунти - Брэкли Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 46 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
25.04.2026
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 45 тур
Брэкли Таун
2 : 1
18.04.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 44 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 0
11.04.2026
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 43 тур
Брэкли Таун
1 : 1
06.04.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Форест Грин
4 : 0
03.04.2026
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