Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Борнмут
Норвич Сити - Борнмут: обзор матча 23 августа 2022
Норвич Сити
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
2 : 3
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Борнмут
22'
Д. Хагилл
83'
А. Айда
43'
Э. Маркондес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Борнмут
ГОЛ! 2:1!
А. Айда
83'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Спринжетт
80'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Хагилл
69'
Замена
Т. Пукки
️️️️
А. Рэмзи
68'
Желтая карточка
Л. Гиббс
52'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
К. МакЛин
46'
Замена
М. Ааронс
️️️️
С. Бирам
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Маркондес
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
27
Тони Спринжетт
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Борнмут
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
0
Christian Saydee
ЦФ
3-2-3-2
1
Ганн
3
Томкинсон
23
Гибсон
3
Бирам
23
МакЛин
8
Сара
10
Кантвелл
21
Рэмзи
7
Рашица
9
Хагилл
27
Спринжетт
3-3-2-1
33
Нето
3
Стейси
5
Сенеси
5
Хилл
4
Кук
4
Пирсон
10
Маркондес
9
Лоу
10
Кристи
19
Энтони
3
Бирам
3
Ааронс
3
Ааронс
3
Бирам
23
МакЛин
20
Гиббс
20
Гиббс
23
МакЛин
27
Спринжетт
11
Эрнандес
11
Эрнандес
27
Спринжетт
9
Хагилл
33
Айда
33
Айда
9
Хагилл
21
Рэмзи
20
Пукки
20
Пукки
21
Рэмзи
Остались в запасе
Норвич Сити
Борнмут
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
23
Уилл Деннис
ВР
0
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
0
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Норвич Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Борнмут
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+