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Расписание матчей
Франция. Кубок
Булонь - Тулуза
Булонь - Тулуза: обзор матча 05 января 2013
Булонь
05.01.2013, суббота, 21:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Булонь - Тулуза
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0
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0
Матчи команд
Булонь
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