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Расписание матчей
Франция. Кубок
Булонь - Сарр-Юнион
Булонь - Сарр-Юнион: обзор матча 03 января 2015
Булонь
03.01.2015, суббота, 18:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
5 : 4
Завершен
Сарр-Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Булонь - Сарр-Юнион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Сарр-Юнион
Франция. Кубок, 1/128-finals
1 : 2
15.11.2025
Сарр-Юнион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сарр-Юнион
0 : 1
18.12.2021
Версаль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Сарр-Юнион
0 : 4
10.02.2016
Лорьян
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сарр-Юнион
1 : 0
19.01.2016
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Вильфранш
1 : 2
02.01.2016
Сарр-Юнион
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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Булонь
Сарр-Юнион
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
2016.08.25 08:56
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2016.05.01 20:30
2
Кубок Франции. «Лорьян» разгромил «Сарр-Юнион»
2016.02.10 22:53
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2016.01.21 01:07
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
2016.08.25 08:56
Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»
2016.05.01 20:30
2
Кубок Франции. «Марсель» и «Лорьян» вышли в 1/8 финала
2016.01.21 01:07
Кубок Франции. «Лорьян» разгромил «Сарр-Юнион»
2016.02.10 22:53
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
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