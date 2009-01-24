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Расписание матчей
Франция. Кубок
Булонь - Кан
Булонь - Кан: обзор матча 24 января 2009
Булонь
24.01.2009, суббота, 19:45
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Кан
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Матчи команд
Булонь
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