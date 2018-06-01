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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Босния и Герцеговина
Южная Корея - Босния и Герцеговина: обзор матча 01 июня 2018
Южная Корея
01.06.2018, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Босния и Герцеговина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
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