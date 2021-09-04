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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Босния и Герцеговина - Кувейт
Босния и Герцеговина - Кувейт: обзор матча 04 сентября 2021
Босния и Герцеговина
04.09.2021, суббота, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Босния и Герцеговина - Кувейт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
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