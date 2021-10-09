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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Босния и Герцеговина
Казахстан - Босния и Герцеговина: обзор матча 09 октября 2021
Казахстан
09.10.2021, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
0 : 2
Завершен
Босния и Герцеговина
25'
С. Превляк
66'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Босния и Герцеговина
83'
Желтая карточка
А. Гояк
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
М. Быстров
83'
80'
Замена
Э. Демирович
️️️️
С. Превляк
Замена
Р. Оразов
️️️️
Я. Вороговский
78'
66'
ГОЛ! 0:2!
С. Превляк
Пас отдал
Э. Джеко
62'
Замена
А. Налич
️️️️
Г. Цимирот
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
Г. Жуков
61'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
А. Щеткин
61'
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
42'
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Превляк
Пас отдал
М. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
23
Юрий Логвиненко
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
19
Мирослав Стеванович
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Амер Гояк
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
14
Роман Муртазаев
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
0
Александар Йовичич
ЦЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
0
Айдин Нукич
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Покатилов
18
Шомко
2
Малый
3
Алип
4
Быстров
5
Куат
23
Логвиненко
11
Вороговский
7
Жуков
19
Зайнутдинов
23
Щеткин
4-3-1-2
12
Сехич
5
Колашинац
16
Ахмедходжич
19
Ковачевич
2
Чивич
19
Стеванович
13
Цимирот
16
Хаджиахметович
10
Гояк
9
Превляк
11
Джеко
4
Быстров
14
Муртазаев
14
Муртазаев
4
Быстров
11
Вороговский
20
Оразов
20
Оразов
11
Вороговский
23
Щеткин
19
Омиртаев
19
Омиртаев
23
Щеткин
7
Жуков
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
7
Жуков
13
Цимирот
0
Налич
0
Налич
13
Цимирот
9
Превляк
10
Демирович
10
Демирович
9
Превляк
Остались в запасе
Казахстан
Босния и Герцеговина
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
21
Султанбек Астанов
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
0
Александар Йовичич
ЦЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
0
Айдин Нукич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
21
Султанбек Астанов
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
0
Александар Йовичич
ЦЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
0
Айдин Нукич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Казахстан - Босния и Герцеговина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
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