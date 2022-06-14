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Лига наций
Босния и Герцеговина - Финляндия
Босния и Герцеговина - Финляндия: обзор матча 14 июня 2022
Босния и Герцеговина
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа B3, 4 тур
3 : 2
Завершен
Финляндия
5'
М. Пьянич (П)
29'
Э. Джеко
58'
Э. Джеко
10'
Т. Пукки
18'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Босния и Герцеговина - Финляндия
Желтая карточка
А. Гояк
84'
82'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
И. Нисканен
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Пьянич
77'
73'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Б. Каллман
Замена
А. Ковачевич
️️️️
А. Ахмедходжич
73'
Замена
Э. Чивич
️️️️
С. Колашинац
68'
59'
Замена
Р. Лод
️️️️
Р. Шуллер
ГОЛ! 3:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Крунич
58'
Замена
Х. Миличевич
️️️️
Х. Дулевич
46'
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
С. Прсич
46'
46'
Замена
Р. Иванов
️️️️
С. Вяйсянен
46'
Замена
Г. Камара
️️️️
У. Ниссила
Желтая карточка
С. Прсич
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
29'
18'
ГОЛ! 1:2!
Б. Каллман
Пас отдал
Т. Пукки
10'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Б. Каллман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пьянич
5'
4'
Желтая карточка
С. Вяйсянен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
23
Лука Менало
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
16
Урхо Ниссила
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
0
Микаэль Сойсало
ПЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Никола Цеткович
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
10
Амер Гояк
АП
9
Смаил Превляк
ЦФ
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
4
Роберт Иванов
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-5-2
12
Сехич
5
Колашинац
3
Хаджикадунич
16
Ахмедходжич
23
Дулевич
18
Прсич
10
Пьянич
8
Крунич
19
Стеванович
11
Джеко
23
Менало
4-3-3
1
Градецки
0
Сойсало
5
Тенхо
15
Вяйсянен
16
Ниссила
3
Йенсен
0
Лингман
11
Шуллер
10
Пукки
19
Каллман
22
Нисканен
5
Колашинац
2
Чивич
2
Чивич
5
Колашинац
16
Ахмедходжич
19
Ковачевич
19
Ковачевич
16
Ахмедходжич
18
Прсич
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
18
Прсич
10
Пьянич
10
Гояк
10
Гояк
10
Пьянич
23
Дулевич
0
Миличевич
0
Миличевич
23
Дулевич
15
Вяйсянен
4
Иванов
4
Иванов
15
Вяйсянен
11
Шуллер
8
Лод
8
Лод
11
Шуллер
16
Ниссила
6
Камара
6
Камара
16
Ниссила
22
Нисканен
7
Тэйлор
7
Тэйлор
22
Нисканен
19
Каллман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
19
Каллман
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Финляндия
1
Никола Васили
ВР
22
Никола Цеткович
ВР
17
Синиша Саничанин
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
22
Никола Цеткович
ВР
17
Синиша Саничанин
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Остались в запасе
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Босния и Герцеговина - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
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