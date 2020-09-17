Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Борац - Риу Аве
Борац - Риу Аве: обзор матча 17 сентября 2020
Борац
17.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борац - Риу Аве
90'
+5
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Л. Пиазон
90'
+3
Замена
Н. Ямбор
️️️️
B. Moreira
75'
Замена
Ж. Дала
️️️️
Ч. Жеральдеш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
26
Джордже Чосич
ЦЗ
18
Владан Данилович
ЦП
14
Siniša Dujaković
ЦФ
25
Bojan Pavlović
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
10
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
10
Горан Закарич
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Борац
33
Milos Borovcanin
ЦФ
70
Boban Georgiev
ЦФ
83
Luka Damjanovic
ЦФ
20
Douglas Cruz
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
0
S. Kajkut
ЦФ
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
22
LÃ©o
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
1-1-5
26
Чосич
18
Данилович
10
Жиликич
20
10
Закарич
23
17
Лукич
4-3-3
1
21
Боревкович
33
Сантос
2
Рейс
12
Пинту
8
6
Аугусто
12
Жеральдеш
9
12
Пиазон
20
Карлос Манэ
9
21
Ямбор
21
Ямбор
9
12
Пиазон
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
12
Пиазон
12
Жеральдеш
10
Дала
10
Дала
12
Жеральдеш
Остались в запасе
Борац
Риу Аве
33
Milos Borovcanin
ЦФ
70
Boban Georgiev
ЦФ
83
Luka Damjanovic
ЦФ
20
Douglas Cruz
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
0
S. Kajkut
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
22
LÃ©o
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
33
Milos Borovcanin
ЦФ
70
Boban Georgiev
ЦФ
83
Luka Damjanovic
ЦФ
20
Douglas Cruz
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
0
S. Kajkut
ЦФ
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Борац - Риу Аве
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борац
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Борац
2 : 0
25.10.2026
Слога Меридиан
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Новости команд
Все
Борац
Риу Аве
Лига Конференций: шансы «Мьелльбю» и «Бораца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Панатинаикоса» и «Бораца» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига Конференций: шансы «Мьелльбю» и «Бораца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Панатинаикоса» и «Бораца» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+