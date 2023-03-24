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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Боливия
Узбекистан - Боливия: обзор матча 24 марта 2023
Узбекистан
24.03.2023, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Боливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Узбекистан - Боливия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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