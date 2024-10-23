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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Санта-Крус - Боливар
Реал Санта-Крус - Боливар: обзор матча 23 октября 2024
Реал Санта-Крус
23.10.2024, среда, 22:00
Боливия. Примера, 19 тур
2 : 3
Завершен
Боливар
64'
E. Jasond González (П)
90+4'
E. Jasond González (П)
34'
A. Oviedo
42'
Ф. Сауседо
47'
К. Мельгар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Санта-Крус - Боливар
ГОЛ с пенальти! 2:3!
E. Jasond González
90'
+4
86'
Замена
J. Velasquez
️️️️
К. Мельгар
Желтая карточка
R. Suárez
83'
Замена
A. Veizaga
️️️️
A. Mercado
78'
77'
Желтая карточка
Х. Сагредо
ГОЛ с пенальти! 1:3!
E. Jasond González
64'
Замена
️️️️
E. Vaca
53'
47'
ГОЛ! 0:3!
К. Мельгар
46'
Замена
Х. Сагредо
️️️️
A. Granell
42'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сауседо
Пас отдал
Р. Вака
34'
ГОЛ! 0:1!
A. Oviedo
Пас отдал
Р. Вака
31'
Желтая карточка
A. Granell
Желтая карточка
L. Ruano
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
20
Edward Vaca
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
(К)
ПЗ
6
Эрвин Вака
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Alex Granell
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
19
A. Oviedo
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
26
M. Barrios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
19
Andrés Veizaga
ЦП
70
Oscar Eduardo Paz
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
Боливар
24
Alejandro Hidalgo
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
29
Jesús Velasquez
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
2-5-1-2
1
2
32
27
20
41
37
23
22
44
20
3-4-3
12
Кордано
4
Сагредо
44
8
20
Сауседо
6
11
Вака
6
Вака
90
Фабио
80
Мельгар
19
20
19
19
20
6
2
Сагредо
2
Сагредо
6
80
Мельгар
29
29
80
Мельгар
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Боливар
36
Omar Ledezma
ВР
26
M. Barrios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
70
Oscar Eduardo Paz
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
24
Alejandro Hidalgo
ВР
2
Йомар Роча
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
26
M. Barrios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
70
Oscar Eduardo Paz
ЦФ
19
O. Ribera
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
Остались в запасе
24
Alejandro Hidalgo
ВР
2
Йомар Роча
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
35
Diego Campos
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Реал Санта-Крус - Боливар
2
2
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
11
Офсайды
1
4
Количество передач
153
331
Сейвы
4
5
Точность передач %
59
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
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