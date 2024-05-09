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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Спортиво Триниденс - Бока Хуниорс
Спортиво Триниденс - Бока Хуниорс: обзор матча 09 мая 2024
Спортиво Триниденс
09.05.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, группа D, 4 тур
1 : 2
Завершен
Бока Хуниорс
45'
B. Andrada
70'
Х. Николас Фигаль
90+2'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортиво Триниденс - Бока Хуниорс
Желтая карточка
J. Jara
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Желтая карточка
L. De la Cruz
90'
Желтая карточка
J. Roman
89'
Замена
O. Gimenez
️️️️
F. Romero
86'
Замена
J. Jara
️️️️
M. Riveros
86'
Желтая карточка
W. Quinonez
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
Х. Николас Фигаль
Пас отдал
Л. Бланко
Замена
T. Rayer
️️️️
P. Delvalle
62'
Замена
J. Roman
️️️️
C. Martinez
55'
54'
Замена
Л. Лангони
️️️️
P. Fernández
Вторая желтая
B. Andrada
51'
Желтая карточка
B. Andrada
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
B. Andrada
Пас отдал
F. Romero
45'
32'
Желтая карточка
С. Ромеро
31'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортиво Триниденс
6
A. Canete
ЦЗ
23
C. Benitez
ЦЗ
17
W. Alonso
ЦЗ
8
L. De la Cruz
ЦЗ
5
Жилберто Флорес
ЦЗ
33
C. Martinez
ЦП
17
P. Delvalle
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Хосе Арруа
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
(К)
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Спортиво Триниденс
25
Mauro Rodas
ВР
22
J. Vera
ЦЗ
3
D. Villalba
ЦЗ
22
Carlos Ordóñez
ЦЗ
29
T. Rayer
ЦП
6
Jorge Jara
ЦП
9
O. Gimenez
ЦФ
35
A. Pereira
ЦФ
Бока Хуниорс
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Хорман Кампусано
ОП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
41
Лука Лангони
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
3-2-2-1
17
8
5
Флорес
23
6
33
17
7
2-3-3
44
Ромеро
4
Фигаль
3
Бланко
6
Фернандес
6
Медина
28
17
Адвинкула
16
Мерентьель
10
Кавани
7
9
9
7
17
29
29
17
6
6
28
41
Лангони
41
Лангони
28
Остались в запасе
Спортиво Триниденс
Бока Хуниорс
22
J. Vera
ЦЗ
3
D. Villalba
ЦЗ
35
A. Pereira
ЦФ
25
Mauro Rodas
ВР
22
Carlos Ordóñez
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Арруа
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Хорман Кампусано
ОП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
22
J. Vera
ЦЗ
3
D. Villalba
ЦЗ
35
A. Pereira
ЦФ
25
Mauro Rodas
ВР
22
Carlos Ordóñez
ЦЗ
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Хорман Кампусано
ОП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хосе Арруа
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Спортиво Триниденс - Бока Хуниорс
5
1
2
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
9
2
Офсайды
1
5
Количество передач
225
579
Сейвы
1
0
Точность передач %
56
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
- : -
29.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 20 тур
Олимпия
2 : 1
23.11.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
2 де Майо
0 : 0
03.11.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Триниденс
2 : 4
31.10.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 16 тур
Насьональ
0 : 1
24.10.2026
Спортиво Триниденс
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
General Pablo Rojas, Asuncion
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