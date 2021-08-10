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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Моркамб
Блэкберн - Моркамб: обзор матча 10 августа 2021
Блэкберн
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Моркамб
22'
Т. Долан
52'
К. Стоктон
84'
А. Филлипс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Моркамб
90'
+1
Желтая карточка
А. Филлипс
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Филлипс
Желтая карточка
J. Davenport
81'
75'
Желтая карточка
Э. О'Коннор
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Ротуэлл
65'
Замена
J. Davenport
️️️️
T. Magloire
65'
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Стоктон
Пас отдал
Д. Аюнга
Замена
D. Butterworth
️️️️
Д. Бакли
46'
46'
Замена
Л. Гибсон
️️️️
W. McDonald
46'
Замена
Т. Дьягурага
️️️️
K. Mellor
ГОЛ! 1:0!
Т. Долан
22'
Желтая карточка
Д. Бакли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Моркамб
22
Грег Ли
ЦЗ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
2
Энтони О'Коннор
ЦФ
6
Сэм Лавелл
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
28
Каллум Джонс
ЦФ
8
Адам Филлипс
ЦФ
21
Шейн МакЛафлин
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Блэкберн
32
Lenni Cirino
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Моркамб
30
Лайам Гибсон
ЦФ
8
Тумани Дьягурага
ЦФ
8
Элфи МакКалмонт
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
17
Картер
24
Ньямб
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
6
Бакли
27
Трэвис
22
Бреретон
24
Долан
3
Пикеринг
35
1-5
22
Ли
28
Джонс
11
Аюнга
13
Стоктон
21
МакЛафлин
8
Филлипс
35
19
19
35
6
Бакли
14
14
6
Бакли
7
Ротуэлл
20
Галлахер
20
Галлахер
7
Ротуэлл
15
30
Гибсон
30
Гибсон
15
4
8
Дьягурага
8
Дьягурага
4
Остались в запасе
Блэкберн
Моркамб
32
Lenni Cirino
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
8
Элфи МакКалмонт
ЦФ
Остались в запасе
32
Lenni Cirino
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Остались в запасе
8
Элфи МакКалмонт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Моркамб
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Стадион:
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