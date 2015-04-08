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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Ливерпуль
Блэкберн - Ливерпуль: обзор матча 08 апреля 2015
Блэкберн
08.04.2015, среда, 21:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Блэкберн - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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1 : 1
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