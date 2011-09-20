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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Лейтон Ориент
Блэкберн - Лейтон Ориент: обзор матча 20 сентября 2011
Блэкберн
20.09.2011, вторник, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Блэкберн - Лейтон Ориент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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2 : 1
07.11.2026
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Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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31.10.2026
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Блэкберн
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24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
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3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лейтон Ориент
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Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
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2 : 1
24.10.2026
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Рединг
1 : 0
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