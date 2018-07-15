Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бешикташ - ЦСКА
Бешикташ - ЦСКА: обзор матча 15 июля 2018
Бешикташ
15.07.2018, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи
1 : 4
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бешикташ - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
ЦСКА
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
13:00
1
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
10:39
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
13:00
1
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
10:39
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
Вчера, 16:58
19
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
16
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+