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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Белшина - Лида
Белшина - Лида: обзор матча 12 сентября 2025
Белшина
12.09.2025, пятница, 16:30
Беларусь. Первая лига, 24 тур
3 : 1
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