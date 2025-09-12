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Белшина - Лида: обзор матча 12 сентября 2025

Белшина
12.09.2025, пятница, 16:30
Беларусь. Первая лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Лида
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Белшина - Лида
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Информация о матче
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Лида
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