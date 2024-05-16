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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Бельграно - Реал Томаяпо
Бельграно - Реал Томаяпо: обзор матча 16 мая 2024
Бельграно
16.05.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Реал Томаяпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельграно - Реал Томаяпо
80'
Замена
M. Avilés
️️️️
M. Noble
80'
Замена
V. Castellón
️️️️
S. Villamíl
73'
Замена
L. Maygua
️️️️
M. Tomianovic
73'
Замена
J. Orellana
️️️️
J. Villamil
60'
Замена
J. Ortega
️️️️
A. Alcaraz
55'
Желтая карточка
J. Rioja
Желтая карточка
П. Чаваррия
52'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
F. Jara
10'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бельграно - Реал Томаяпо
1
1
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
5
Офсайды
1
1
Количество передач
409
343
Сейвы
0
6
Точность передач %
72
68
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Информация о матче
Главный судья:
Michael Espinoza, Peru
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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