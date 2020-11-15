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Расписание матчей
Беларусь - Литва
Беларусь - Литва: обзор матча 15 ноября 2020
Беларусь
15.11.2020, воскресенье, 20:00
, группа C4, 5 тур
2 : 0
Завершен
Литва
5'
Е. Яблонский
20'
М. Эбонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Литва
82'
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
А. Новиковас
Замена
Д. Антилевский
️️️️
И. Стасевич
82'
Замена
В. Климович
️️️️
М. Скавыш
81'
Замена
И. Бахар
️️️️
В. Лисакович
72'
Замена
И. Маевский
️️️️
Ю. Кендыш
58'
55'
Замена
Э. Велюлис
️️️️
Д. Казлаускас
55'
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
Т. Элиосиус
46'
Замена
К. Лаукжемис
️️️️
Ю. Ласицкас
33'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
30'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
Желтая карточка
Р. Юзепчук
24'
ГОЛ! 2:0!
М. Эбонг
Пас отдал
М. Скавыш
20'
ГОЛ! 1:0!
Е. Яблонский
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
24
Тадас Элиосиус
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
11
Денис Лаптев
ЦФ
Литва
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
АП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
4-3-1-2
1
Хаткевич
19
Бордачев
5
Поляков
20
Сачивко
4
Юзепчук
22
Стасевич
14
Кендыш
14
Яблонский
9
Эбонг
11
Скавыш
17
Лисакович
3-2-4-1
12
Шведкаускас
4
Гирдвайнис
2
Гашпуйтис
8
Вайткунас
13
Ласицкас
5
Бенета
11
Новиковас
24
Элиосиус
14
Сливка
3
Уткус
19
Казлаускас
22
Стасевич
23
Антилевский
23
Антилевский
22
Стасевич
11
Скавыш
21
Климович
21
Климович
11
Скавыш
17
Лисакович
10
Бахар
10
Бахар
17
Лисакович
14
Кендыш
18
Маевский
18
Маевский
14
Кендыш
24
Элиосиус
19
Сиргедас
19
Сиргедас
24
Элиосиус
13
Ласицкас
9
Лаукжемис
9
Лаукжемис
13
Ласицкас
19
Казлаускас
16
Велюлис
16
Велюлис
19
Казлаускас
11
Новиковас
23
Петравичюс
23
Петравичюс
11
Новиковас
Остались в запасе
Беларусь
Литва
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
9
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
15
Даниэль Романовский
АП
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
9
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
15
Даниэль Романовский
АП
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Беларусь - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Динамо
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