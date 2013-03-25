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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Беларусь
Канада - Беларусь: обзор матча 25 марта 2013
Канада
25.03.2013, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Канада - Беларусь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
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