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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь - Япония
Беларусь - Япония: обзор матча 15 октября 2013
Беларусь
15.10.2013, вторник, 16:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Япония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Беларусь - Япония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
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