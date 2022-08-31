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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виктория - Бавария
Виктория - Бавария: обзор матча 31 августа 2022
Виктория
31.08.2022, среда, 21:46
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Бавария
35'
Р. Гравенберх
45+1'
М. Тель
53'
С. Мане
67'
Д. Мусиала
82'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Виктория - Бавария
82'
ГОЛ! 0:5!
Л. Горецка
Пас отдал
Л. Сане
80'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
Д. Филипп
️️️️
П. Сонтхаймер
78'
Замена
Ф. Паласиос
️️️️
N. May
78'
68'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Й. Киммих
68'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
67'
ГОЛ! 0:4!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
63'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Мане
63'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Тель
Замена
D. Buballa
️️️️
C. Greger
62'
Замена
F. Heister
️️️️
М. Риссе
62'
53'
ГОЛ! 0:3!
С. Мане
Пас отдал
С. Гнабри
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Тель
Пас отдал
Р. Гравенберх
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гравенберх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Бен Волль
ВР
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
23
Moritz Fritz
ЦП
7
Simon Handle
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
11
Robin Meißner
ЦФ
35
Hamza Saghiri
ЦФ
6
Патрик Сонтхаймер
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Виктория
23
Элиас Берднер
ВР
5
Daniel Buballa
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
28
Kevin Lankford
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
8
Давид Филипп
ЦФ
31
Федерико Паласиос
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-4-3
1
Волль
28
5
Зиберт
15
5
7
31
Риссе
23
6
Сонтхаймер
35
11
4-1-1-2-2
26
Ульрайх
3
Мазрауи
44
Станишич
4
де Лигт
21
Эрнандес
6
Киммих
8
Гравенберх
7
Гнабри
10
Мане
11
Тель
13
Мюллер
15
5
5
15
31
Риссе
19
19
31
Риссе
6
Сонтхаймер
8
Филипп
8
Филипп
6
Сонтхаймер
5
31
Паласиос
31
Паласиос
5
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
8
Гравенберх
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Гравенберх
10
Мане
10
Мусиала
10
Мусиала
10
Мане
11
Тель
10
Сане
10
Сане
11
Тель
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
Остались в запасе
Виктория
Бавария
23
Элиас Берднер
ВР
14
David Kubatta
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
28
Kevin Lankford
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
14
David Kubatta
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
28
Kevin Lankford
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Виктория - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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