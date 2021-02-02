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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Байер
Рот-Вайсс - Байер: обзор матча 02 февраля 2021
Рот-Вайсс
02.02.2021, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рот-Вайсс - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
- : -
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Георг Мелхес Штадион
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