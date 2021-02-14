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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Уфа - БАТЭ
Уфа - БАТЭ: обзор матча 14 февраля 2021
Уфа
14.02.2021, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уфа - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
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- : -
29.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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0 : 2
22.11.2026
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Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
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0 : 0
01.11.2026
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11.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
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0 : 1
24.10.2026
Белшина
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