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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Стокпорт Каунти
Бэрроу - Стокпорт Каунти: обзор матча 26 декабря 2023
Бэрроу
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Стокпорт Каунти
2'
Б. Уитфилд
24'
K. Spence
45+2'
Н. Пауэлл
54'
A. Wright
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Стокпорт Каунти
90'
+4
Желтая карточка
К. Вуттон
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Б. Уитфилд
75'
Замена
R. Feely
️️️️
L. Stephenson
75'
72'
Желтая карточка
A. Wright
69'
Желтая карточка
F. Horsfall
Замена
Т. Уайт
️️️️
D. Campbell
66'
Желтая карточка
S. Foley
63'
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
55'
Замена
E. Acquah
️️️️
D. Telford
55'
54'
ГОЛ! 2:2!
A. Wright
Пас отдал
О. Бэйли
Желтая карточка
G. Ray
53'
49'
Желтая карточка
П. Мэдден
46'
Замена
A. Wright
️️️️
K. Knoyle
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Н. Пауэлл
42'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
N. Byrne
42'
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
R. Croasdale
ГОЛ! 2:0!
K. Spence
Пас отдал
Б. Уитфилд
24'
ГОЛ! 1:0!
Б. Уитфилд
Пас отдал
K. Spence
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
27
Один Бэйли
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
18
Ryan Croasdale
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
4
Том Уайт
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
3-2-1-5
17
Честер
8
22
27
34
Уитфилд
11
Ньюби
15
19
16
6
29
3-1-1-5
12
5
3
Турай
8
Кэмпс
27
Бэйли
5
19
Вуттон
19
18
2
16
4
Уайт
4
Уайт
16
22
16
16
22
27
28
28
27
19
33
33
19
34
Уитфилд
19
Гарнер
19
Гарнер
34
Уитфилд
2
4
4
2
18
2
Ричардсон
2
Ричардсон
18
12
25
Пауэлл
25
Пауэлл
12
Остались в запасе
Бэрроу
Стокпорт Каунти
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
13
Джордан Смит
ВР
30
Joel Cotterill
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
30
Joel Cotterill
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Бэрроу - Стокпорт Каунти
2
4
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
14
Офсайды
2
3
Количество передач
290
547
Сейвы
3
3
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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