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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Бэрроу
Мидлсбро - Бэрроу: обзор матча 03 января 2009
Мидлсбро
03.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Бэрроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мидлсбро - Бэрроу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
- : -
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 13 тур
Тамуорт
1 : 2
10.10.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 12 тур
Бэрроу
2 : 1
03.10.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 11 тур
Бэрроу
3 : 0
29.09.2026
Сканторп Юнайтед
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