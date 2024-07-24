Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Барракас Сентраль
Индепендьенте - Барракас Сентраль: обзор матча 24 июля 2024
Индепендьенте
24.07.2024, среда, 03:00
Аргентина. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Барракас Сентраль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Барракас Сентраль
Замена
A. Canelo
️️️️
Г. Авалос
79'
Начало матча
Статистика матча Индепендьенте - Барракас Сентраль
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
14
0
Нарушения
12
13
Офсайды
3
0
Количество передач
319
368
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.47
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
Новости команд
Все
Индепендьенте
Барракас Сентраль
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
5 сентября
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
3 сентября
1
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
5 сентября
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
3 сентября
1
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
26 августа
1
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+