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Расписание матчей
Англия. Кубок
Барнсли - Бэрроу
Барнсли - Бэрроу: обзор матча 08 января 2022
Барнсли
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 4
Завершен
Бэрроу
23'
М. Юэл Андерсен
42'
Д. Уильямс
83'
D. Cole
88'
К. Моррис
102'
К. Моррис
61'
О. Бэнкс
78'
Э. Дрисколл-Гленнон
86'
J. Jones
90'
J. Kay
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Бэрроу
120'
+3
Желтая карточка
J. Devitt
116'
Желтая карточка
F. Arthur
106'
Замена
C. Brown
️️️️
Э. Дрисколл-Гленнон
ГОЛ! 5:4!
К. Моррис
102'
90'
ГОЛ! 4:4!
J. Kay
Пас отдал
L. James
ГОЛ! 4:3!
К. Моррис
Пас отдал
Р. Палмер
88'
87'
Замена
J. Devitt
️️️️
Т. Уайт
87'
Замена
F. Arthur
️️️️
О. Бэнкс
86'
ГОЛ! 3:3!
J. Jones
Пас отдал
Р. Хаттон
ГОЛ! 3:2!
D. Cole
Пас отдал
Л. Китчинг
83'
78'
ГОЛ! 2:2!
Э. Дрисколл-Гленнон
Пас отдал
L. James
68'
Желтая карточка
О. Бэнкс
Замена
К. Моррис
️️️️
В. Адебойежо
65'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
Я. Мун
65'
Желтая карточка
Я. Мун
61'
61'
ГОЛ! 2:1!
О. Бэнкс
59'
Замена
L. James
️️️️
Д. Стивенс
ГОЛ! 2:0!
Д. Уильямс
42'
38'
Красная карточка
T. Beadling
32'
Замена
J. Kay
️️️️
D. Sea
Желтая карточка
К. Стайлс
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Юэл Андерсен
Пас отдал
К. Стайлс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бэрроу
4
James Jones
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
23
Патрик Броу
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
26
Dimitri Sea
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
5
Mark Ellis
ЦФ
24
Ngosi Ntlhe
ЦФ
27
Josh Kay
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
0
C. Brown
ЦФ
14
Jamie Devitt
ЦФ
33
Luke James
ЦФ
3-2-2-2
1
Уолтон
15
Китчинг
4
Мун
5
Андерсен
21
Вита
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
44
20
Адебойежо
2-2-5
4
3
Дрисколл-Гленнон
23
Броу
7
Стивенс
33
Хаттон
29
26
5
4
Уайт
4
Мун
16
Хондермарк
16
Хондермарк
4
Мун
20
Адебойежо
9
Моррис
9
Моррис
20
Адебойежо
28
Бэнкс
25
25
28
Бэнкс
26
27
27
26
3
Дрисколл-Гленнон
0
0
3
Дрисколл-Гленнон
4
Уайт
14
14
4
Уайт
7
Стивенс
33
33
7
Стивенс
Остались в запасе
Барнсли
Бэрроу
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
12
Josh Lillis
ВР
5
Mark Ellis
ЦФ
24
Ngosi Ntlhe
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
5
Mark Ellis
ЦФ
24
Ngosi Ntlhe
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Барнсли - Бэрроу
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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