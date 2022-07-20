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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Интер Майами - Барселона
Интер Майами - Барселона: обзор матча 20 июля 2022
Интер Майами
20.07.2022, среда, 02:30
Товарищеские матчи
0 : 6
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Интер Майами - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
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2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
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- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
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